الشرطة تبحث في شريط تعاطي تلاميذ لـ"السيليسيون"

حميد رزقي من بني ملال

تفاعلت ولاية أمن بني ملال، بشكل سريع، مع مقطع "فيديو" تداولته منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر تلاميذ وتلميذات يتعاطون مادة مخدرة عن طريق الاستنشاق (لصاق السيليسيون).

وحسب مصادر هسبريس فإن الأمر يتعلق بقضية في طور التحقيق لدى مصالح الأمن العمومي بمدينة بني ملال، حيث تُوضح إجراءات البحث المنجز أن الدائرة الرابعة للشرطة سبق لها أن فتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بتاريخ 30 أكتوبر الجاري، استمعت من خلاله إلى تلميذة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة، بحضور ولي أمرها؛ كما تم تحصيل إفادة أحد الشهود بغرض تحديد ظروف وملابسات تعاطي تلك المادة المخدرة، وتشخيص المتورطين في ترويجها.

وأفضت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، حسب المصادر ذاتها، إلى التوصل إلى هوية الشخص المتورط في تزويد القاصر بتلك المادة المخدرة، والذي يجري البحث لتوقيفه وإخضاعه للأبحاث التمهيدية اللازمة. كما تتواصل التحريات للاستماع إلى باقي التلاميذ الذين ظهروا في الشريط وهم يتعاطون تلك المواد، والذين تبين أنهم استهلكوها في مكان منعزل بعيد عن مؤسستهم التعليمية.

وجاء تفاعل مصالح الأمن الوطني مع هذا الشريط تفعيلا لدورها الرئيسي في مكافحة كل المظاهر المفرزة للجنوح والإدمان، وكذا لسعيها إلى تحصين التلاميذ والناشئة ضد كل الجرائم والأفعال المشوبة بعدم الشرعية، حسب المصادر ذاتها.