اعتداء على مدير إعدادية يثير تذمرا بمولاي يعقوب

رشيد الكويرتي من فاس

تعرض مدير الثانوية الإعدادية أحمد شوقي بمنطقة رأس الماء، التابعة لمديرية التعليم بمولاي يعقوب، وفق ما أعلنته هذه الأخيرة، لاعتداء شنيع داخل مكتبه من طرف ولي أمر أحد التلاميذ، ما تطلب نقله على عجل إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف.

ووفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية الإقليمية للتعليم بمولاي يعقوب، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن مديرها الإقليمي انتقل على رأس لجنة إلى المؤسسة التربوية المعنية للاطمئنان على سلامة وصحة المدير، كما حضر، إثر هذا الحادث، إلى المكان كل من باشا وقائد رأس الماء.

وخلف هذا الاعتداء، يضيف المصدر ذاته، استياء وتذمرا في صفوف كافة الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ على حد سواء، مبرزا أن عناصر الدرك الملكي قامت بالاستماع إلى المدير في هذه القضية في محضر رسمي.

من جانبه، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمولاي يعقوب بيانا تنديديا في الموضوع، توصلت هسبريس بنسخة منه، أعرب فيه عن أسفه الشديد وامتعاضه الكبير لما تعرض له مدير الثانوية الإعدادية أحمد شوقي من "سب وشتم واعتداء جسدي داخل مقر عمله، أمام مرأى ومسمع الأطر العاملة بالمؤسسة، من طرف أحد الغرباء وهو في حالة غير طبيعة، ضاربا عرض الحائط حرمة المؤسسة وكرامة الأطر العاملة بها".

وعبرت النقابة ذاتها في بلاغها عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المدير، داعية الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل والفوري لإيقاف ما وصفته بـ"نزيف الاعتداءات المتكررة على العاملين بالقطاع"، "حماية للشأن التربوي، وحفاظا على كرامة الأطر التربوية والإدارية".

هذا وأصدرت مصالح الدرك الملكي بمولاي يعقوب مذكرة بحث في حق المشتبه في ارتكابه هذا الاعتداء، والذي يوجد في حالة فرار.