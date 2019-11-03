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الرئيسية | حوادث | سرقة محتويات منزل توقع قاصرين في قبضة الأمن

سرقة محتويات منزل توقع قاصرين في قبضة الأمن

سرقة محتويات منزل توقع قاصرين في قبضة الأمن
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 02 نونبر 2019 - 23:45

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، السبت، من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 17 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأنه نتيجة مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي قامت بها عناصر الشرطة فور توصلها بشكاية تتعلق بالسرقة من داخل منزل، تمكّنت من توقيف المشتبه فيهما بعدما تبين أنهما يعرضان للبيع بسوق المتلاشيات مجموعة من الأغراض المحصلة من هذه الفعل الإجرامي.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بإخضاع القاصرين لتدابير المراقبة المحروسة، رهن إشارة البحث التمهيدي؛ وذلك لكشف جميع ظروف هذه القضية وملابساتها، في انتظار عرضهما على ممثل سلطة الملاءمة للنظر في صك الاتهام الموجّه إليهما.

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