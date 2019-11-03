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كُتّاب وآراء
مصدر أمني ينفي وفاة شرطي في الديربي البيضاوي
تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارا تشير إلى أن شرطيا لقي مصدره، مساء أمس، تزامنا مع مباراة "الديربي" البيضاوي، وهو ما وصفه مصدر مطّلع بالخبر العاري من الصحة.
وأوضح المصدر ذاته أنه قبيل انطلاق المباراة التي جمعت فريقي الرجاء الرياضي والوداد البيضاوي، كانت هناك واقعة سقوط عرضي لشرطي برتبة حارس أمن يعمل في المجموعات المتنقلة لحفظ النظام.
وأضاف المصدر أن الشرطي أصيب على مستوى الرأس نتيجة السقوط في المدرجات من علو يناهز سبعة أمتار، حيث تم نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، وهو يخضع الآن للعلاج بقسم العناية المركزية.
وشدّد المتحدث ذاته على أن أخبارا زائفة بادرت بنشر خبر وفاة الشرطي، مما أثار حفيظة عائلته، في الوقت الذي لا يزال المصاب قيد الحياة، وكل ما ينشر الآن حول الوفاة مجرد أخبار بعيدة عن الصحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
مع متمنياتنا له بالشفاء العاجل
آمين يارب العالمين.