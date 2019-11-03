24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بعد العيش 30 سنة بين الموتى .. أسرة بفاس تنشد الخروج من القبور (5.00)

  2. الفلسطينيون يطالبون الحكومة البريطانية بالاعتذار عن "وعد بلفور " (5.00)

  3. تصفية حسابات إجرامية توقف 10 أشخاص بالعيون (5.00)

  4. زواج القاصر (5.00)

  5. "إنوي" تتوج بجائزة في مجال تنمية الألعاب الإلكترونية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصدر أمني ينفي وفاة شرطي في الديربي البيضاوي‎

مصدر أمني ينفي وفاة شرطي في الديربي البيضاوي‎

مصدر أمني ينفي وفاة شرطي في الديربي البيضاوي‎
هسبريس من الرباط
الأحد 03 نونبر 2019 - 01:30

تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارا تشير إلى أن شرطيا لقي مصدره، مساء أمس، تزامنا مع مباراة "الديربي" البيضاوي، وهو ما وصفه مصدر مطّلع بالخبر العاري من الصحة.

وأوضح المصدر ذاته أنه قبيل انطلاق المباراة التي جمعت فريقي الرجاء الرياضي والوداد البيضاوي، كانت هناك واقعة سقوط عرضي لشرطي برتبة حارس أمن يعمل في المجموعات المتنقلة لحفظ النظام.

وأضاف المصدر أن الشرطي أصيب على مستوى الرأس نتيجة السقوط في المدرجات من علو يناهز سبعة أمتار، حيث تم نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، وهو يخضع الآن للعلاج بقسم العناية المركزية.

وشدّد المتحدث ذاته على أن أخبارا زائفة بادرت بنشر خبر وفاة الشرطي، مما أثار حفيظة عائلته، في الوقت الذي لا يزال المصاب قيد الحياة، وكل ما ينشر الآن حول الوفاة مجرد أخبار بعيدة عن الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالواحد الأحد 03 نونبر 2019 - 02:02
لا حوله ولا قوة إلا بالله.
مع متمنياتنا له بالشفاء العاجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - simo الأحد 03 نونبر 2019 - 02:09
comme si le fonctionnaire de police n'est pas un citoyen Marocain. on aime plus les malfrats les vendeurs ambulants qui salissent nos quartiers. les délinquants qui nous agressent. bon rétablissement pour le monsieur et arrêtez vos calomnies .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - متفرج الأحد 03 نونبر 2019 - 02:16
الله يشافيه و يعود بسرعة إلى مزاولة مهنتة في أحسن الأحوال ويعيل أسرته.
آمين يارب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.