عسكري سابق يقتل شقيقته بالرصاص ضواحي تازة

رشيد الكويرتي من فاس

أقدم عسكري سابق (م.خ)، في عقده الخامس، مغرب أمس السبت، على قتل إحدى شقيقتيه وإصابة الأخرى بجروح بليغة رميا بالرصاص من بندقية صيد، وذلك داخل منزل الأسرة الكائن بدوار العطاطرة التابع لجماعة برارحة ضواحي تازة.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن المشتبه فيه عمد إلى الهجوم على منزل أسرته، حيث تقيم شقيقتاه رفقة أمهما، قبل أن يشرع في إطلاق النار بشكل عشوائي، مبرزة أن الهالكة توفيت على الفور، بينما تم نقل الشقيقة المصابة، على متن سيارة إسعاف، نحو مستشفى ابن باجة بتازة، حيث تخضع للعلاج.

المصادر ذاتها أوضحت أن المعطيات الأولية تفيد بإقدام المشتبه فيه على ارتكاب هذا الاعتداء باستعمال السلاح الناري بسبب خلاف مع أسرته حول الإرث، مبرزة أنه زار مسقط رأسه، قادما إليه من منطقة واد أمليل، ليبيت رفقة أمه وشقيقتيه استعدادا للمشاركة، صباح اليوم الأحد، في رحلة صيد بإحدى محميات القنص بجماعة برارحة؛ وذلك قبل أن يقدم على تصفية حساباته معهن باستخدام سلاحه الناري المرخص للصيد.

وعلمت الجريدة أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي المسيلة، معززة بنظيرتها بالمركز الترابي بني فراسن، ضربت طوقا أمنيا على المنطقة بعد إخطارها بوقوع الحادث؛ وذلك قبل أن يبادر المشتبه فيه إلى تقديم نفسه لدرك المسيلة.

هذا وبينما تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز السلاح الناري المستعمل في تنفيذ هذا الاعتداء الدموي، تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث.