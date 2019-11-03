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كُتّاب وآراء
ممتهن للتهريب يعتدي على جمركي بباب سبتة
تعرّض أحد عناصر جمارك معبر سبتة، أمس السبت، لاعتداء عنيف من أحد من ممتهني التهريب المعيشي، كرد فعل على محاولة حجز سيارته التي كانت محملة بمختلف أصناف البضائع المهربة.
ووفق ما أفادته مصادر متطابقة، فإن أحد ممتهني التهريب المعيشي وجّه إلى عنصر جمارك لكمة على مستوى الوجه، عقب محاولته حجز سيارته المحملة ببضائع مهربة، بعد توقيفه خلال عملية مراقبة روتينية بباب سبتة.
المصادر ذاتها أضافت أن عنصر الجمارك فَقَدَ الوعي، نتيجة قوة اللكمة؛ وهو ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات الطبية إصابته بكسر على مستوى الأنف، منح على إثر ذلك شهادة طبية تحدد مدة العجز في خمسة وثلاثين يوما.
وأوقفت مصالح الجمارك المعتدي، الذي يعدّ من الأشخاص المعروفين بأنشطة التهريب والوساطة فيه، وفق المعطيات الأولية المتوفرة، وجرى تسليمه إلى عناصر الأمن بباب سبتة، من أجل متابعته بتهمة الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأديته لمهامه.