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كُتّاب وآراء
مجهولون يستهدفون سيارات بالأحجار في "أوطوروت"
تفاجأ سائقو عدد من السيارات، مساء اليوم الأحد، بوابل من الأحجار تستهدف مركباتهم على الطريق السيار بين مدينتي الدار البيضاء والرباط، على مستوى الطريق الرابطة بين المحمدية وبوزنيقة.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عددا من السيارات تعرضت للتخريب، بسبب رشقها بالحجارة على ايدي مجهولين قرب المحمدية.
وتهدد مثل هذه الأفعال الإجرامية حياة السائقين والركاب، حيث تؤدي في أحيان كثيرة إلى حوادث السير مميتة.
جدير بالذكر أن سيارة محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير الداخلية السابق، كانت قد تعرّضت، في أواخر شهر فبراير من السنة الماضية، لعملية رشق بالحجارة على أيدي مجهولين على الطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط.
وزير الداخلية السابق فوجئ بالحجارة تنهال على الواقي الأمامي لسيارته، على مستوى وادي تهدارت؛ وهو ما تسبب في أضرار مادية بليغة بالسيارة، في حين أصيب هو إصابة خفيفة قرب العين، وتعرض السائق بدوره لإصابات خفيفة.
وكان عدد من مستعملي الطريق السيار تحدثوا، في الآونة الأخيرة، عن تعرضهم لاعتداءات ورشق بالحجارة على أيدي مجهولين، تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة ورعب نفسي، وكاد يعرض حياتهم للخطر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
إلى أين نسير....؟؟؟!!!!
الاعدام ثم الاعدام ولا تراجع في ذلك لكي يردع الآخرون
لكن، رشقها بالحجارة مرفوض!
صراحة خاص ضروري أتم زرع كميرات مراقبة في طرق السير السريع في لقنطرات وجناب طريق باش هكا نتفادو هدشي صراحة