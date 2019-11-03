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الرئيسية | حوادث | مجهولون يستهدفون سيارات بالأحجار في "أوطوروت"

مجهولون يستهدفون سيارات بالأحجار في "أوطوروت"

مجهولون يستهدفون سيارات بالأحجار في "أوطوروت"
هسبريس من الرباط
الأحد 03 نونبر 2019 - 20:05

تفاجأ سائقو عدد من السيارات، مساء اليوم الأحد، بوابل من الأحجار تستهدف مركباتهم على الطريق السيار بين مدينتي الدار البيضاء والرباط، على مستوى الطريق الرابطة بين المحمدية وبوزنيقة.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عددا من السيارات تعرضت للتخريب، بسبب رشقها بالحجارة على ايدي مجهولين قرب المحمدية.

وتهدد مثل هذه الأفعال الإجرامية حياة السائقين والركاب، حيث تؤدي في أحيان كثيرة إلى حوادث السير مميتة.

جدير بالذكر أن سيارة محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير الداخلية السابق، كانت قد تعرّضت، في أواخر شهر فبراير من السنة الماضية، لعملية رشق بالحجارة على أيدي مجهولين على الطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط.

وزير الداخلية السابق فوجئ بالحجارة تنهال على الواقي الأمامي لسيارته، على مستوى وادي تهدارت؛ وهو ما تسبب في أضرار مادية بليغة بالسيارة، في حين أصيب هو إصابة خفيفة قرب العين، وتعرض السائق بدوره لإصابات خفيفة.

وكان عدد من مستعملي الطريق السيار تحدثوا، في الآونة الأخيرة، عن تعرضهم لاعتداءات ورشق بالحجارة على أيدي مجهولين، تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة ورعب نفسي، وكاد يعرض حياتهم للخطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - mmmmmm الأحد 03 نونبر 2019 - 20:22
حوادث كارثية تحدث في الطريق السيار....ولا مراقب ولا محاسب سوى أصحاب التذاكر الصاروخية....أثمنة خيالية و أمن منعدم...
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89
2 - الادريسي الأحد 03 نونبر 2019 - 20:25
يجب الضرب من حديد على من يعرض حياة الناس للخطر
إلى أين نسير....؟؟؟!!!!
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83
3 - ابوياسر الأحد 03 نونبر 2019 - 20:29
قوم همج. ليست لديهم ضمائر. ويقولون أن الدولة هي السبب في كل شيئ! يخربون بلدهم ويحلمون بالهجرة أو "الحريگ" لتخريب بلدان الآخرين. "خامجين في عقولهم" ويقولون دائما: "ماكاين مايدَّار في هاذ البلاد"
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99
4 - دا حماد نايت تعودي احس الأحد 03 نونبر 2019 - 20:29
بلاد عجيبة فعلا! ... كيضلو اصدعونا بالمغرب بلاد الأمن و الأمان.... و الا شديتي لاتوروت تلاقا قطاع الطرق ملكيين ليك بالحجر...و فين ؟ فيدال الرباط كازا ... بحال دوك الدول ديال القرون الوسطى.... اودي ... بلاد مسلية جدا!
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22
5 - محمد أمين الأحد 03 نونبر 2019 - 20:30
للحد من هذه الآفة، أرجو من الساهرين أن يعملوا على بناء حواجز إسمنتيه في جميع ممرات الراجلين المطلة على الطريق السيار حتى لا يتسنى لأحد من المارة رشق السيارات بالحجارة أو السوائل
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23
6 - حاميدو الأحد 03 نونبر 2019 - 20:30
إلى متى سيبقى هذا التسيب والإنفلات.....
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37
7 - marina الأحد 03 نونبر 2019 - 20:35
للاسف المغرب يحاول ان يتقدم لكن مع شعب متخلف وقليل تربية واخلاق .يجب إعدام من يقوم بهذه الأعمال الشنيعة التي تعرض الناس للموت وللخسائر المادية .
الاعدام ثم الاعدام ولا تراجع في ذلك لكي يردع الآخرون
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43
8 - زمن تطوان الأحد 03 نونبر 2019 - 20:35
مقارنة بالطريق السيار بالمغرب والطريق السيار بإسبانيا فهناك فرق شاسع سواء من ناحية البنية التحتية والسياج ومواقف الإستراحة وسيارات النجدة بما في ذلك حتى طائرة المراقبة المروحية لوحات التشوير الشبه منعدمة على سبيل المثال ما بين طنجة تطوان والرباط الدار البيضاء اما مرور الكلاب الضالة وبعض قاطني النواحي فحدث ولاحرج ومنهم من يقف على جنبات الطريق راغبا في الركوب رافعا يده ليقف عنده صاحب سيا رة . ودون مبالغة فالطريق السيار الوطني متهالك والاصلاحات به منذ سنوات ما يجبرنا تغيير الإتجاه فيعود الأمر اخطر حيث جهة واحدة تستوعب اكتضاض السيارات ذهابا ومجيئا.واماالاداء في هذه المرحلة اجباري رغم فقدان المتعة والرحة والطمأنينة والا حساس بالخطرولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.حسبنا الله نعم الوكيل.
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27
9 - أستاذة وطنية الأحد 03 نونبر 2019 - 20:39
فين مشى الإنسان ف هذ البلاد ما بقاش يحس بأمان الله يستر كيف يمكن حراسة الطريق السيار بطوله وخلائه
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9
10 - متضرر الأحد 03 نونبر 2019 - 20:40
كيعجبوك غي فالثمن الصاروخي ديال البياج..أغلى أوطوروت فالعالم 100 كلم ب 80 درهم..الله يعفو علينا من هاد البلاد تقهرنا
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3
11 - khalid g الأحد 03 نونبر 2019 - 20:41
صحيح ما قالت بعض الصحف العربية و الأوروبية ان خمسين في المائة من المغاربة يعانون من أمراض نفسية و الدليل ها هو و لا مرة في دولة ما سمعنا يرشقون المارة بالحجارة أو في الأحياء الرشق على الانارات ووو
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18
12 - سير تموت الأحد 03 نونبر 2019 - 20:45
الدولة لا تعرف الا استنزاف المواطن بالضرائب والمقابل هو الاهمال والتماطل والتبدير.
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5
13 - mehdi الأحد 03 نونبر 2019 - 20:48
أنا والله ماعرفت هاذ الشعب سخون غي مع فحالو.عنداكم يحساب ليكم المشكل خاص بالحكومة.قسما بالله حتى لااااااااا.المشكل الكبير فينا لأن كل واحد عارف كيفاش يدير يسرق وينهب وينافق ف بلاصتو.حتى من كان اليوم فقيرا مثلي يشكي ويبكي مع الفقراء غذا ممكن أن يصبح أكبر مصاص دماء.إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم.هذا كله بلاء من الله بسبب أفعالنا الخطيرة.عفاكم سيروا قراو شوية ولا لقيتي وقت مع قهوة كحلة وتلفونك عفاك شوف الناس فين وصلوا من جهد وآخرتها قبر والمهم ولدو وحفيدو يعيشوا مزيان ماشي كيطلعوا الولاد من لقبر يسحروا بيهم.
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4
14 - مواطن2 الأحد 03 نونبر 2019 - 20:53
انها في الحيقيقة محاولة القتل العمد...ذلك لان الحجارة لا شك انها ستصيب الواقي الزجاجي الامامي الشيء الذي يجعل السائق يفقد التحكم في السيارة وبالتالي تقع الفاجعة وفي غالب الحا لات تكون قاتلة.من هذا المنطلق كل من ضبط يجب معاقبته بالاقصى ...وكما صرح احد المسؤولين في السابق ..قد يحاكم صاحب الفعل بالاعدام...وذلك هو الصواب ليكون عبرة لمن يعتبر.
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4
15 - toujourlarache الأحد 03 نونبر 2019 - 20:54
يعرضون حياة الابرياء للخطر وربما للموت، لماذا لا يحكم عليهم بالمؤبد او رحمة بالاعدام؟
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16 - Me again الأحد 03 نونبر 2019 - 21:02
السبب بدون وعي هو ربما ان السيارة تعد احسن من الانسان في المغرب بمن فيها ساءقها، فلقد أصبح أمرا مستعصيا، ومن قبيل المغامرة، عبور شارع أو قيادة عربة الأطفال او المعاقين او دراجة هواءية في مدننا التي أضحت شرايينها تزداد اختناقا؛ بفعل تضخم السيارات و مراءبها و كراجاتها وسط الاحياء و سيارات إسعافها اي ديبلناجات كالفطريات والترامي على الفضاءات العمومية و الأرصفة و الأزقة. فأصبحت تهدد راحة السكان بسبب ضجيجها و تلوثها، بل تهدد حياتهم بسبب الحوادث المميتة و الاعاقات التي تسببها و تسيء إلى سلوكات أصحابها الذين يختبؤون فيها حثى ان بعضهم لا يعرف حتى كيف يمشي و تبقى سيارته احسن منه و خارجها عند جلوسه في المقهى لا يساوي شيء، سوى نوع الهاتف النقال لديه!
لكن، رشقها بالحجارة مرفوض!
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17 - سعد الأحد 03 نونبر 2019 - 21:03
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
صراحة خاص ضروري أتم زرع كميرات مراقبة في طرق السير السريع في لقنطرات وجناب طريق باش هكا نتفادو هدشي صراحة
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