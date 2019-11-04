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كُتّاب وآراء
تسلل مرشح للهجرة إلى باخرة يؤخر رحلة بحرية
تسببت محاولة مرشح للهجرة غير النظامية، ينحدر من المغرب، الأحد، في تأخير رحلة باخرة تعمل بالخط البحري الرابط بين ميناءي سبتة المحتلة والجزيرة الخضراء، عقب اكتشافه مختبئا في مقدمتها، بعد نجاحه في التسلل إليها.
ووفق ما أوردته صحيفة "الفار ودي سيوتا" المحلية، فإن طاقم الباخرة اضطر لوقف إجراءات مغادرة الميناء، بعد اكتشاف وجود شخص مختبئ بمقدمتها، في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم.
وأضاف المنبر الإعلامي سالف الذكر أن الشخص المعني ألقى بنفسه في مياه البحر، بعد تدخل عناصر الحرس المدني الإسباني لتوقيفه؛ وهو ما اضطر الباخرة لتأخير رحلتها بخمس عشرة دقيقة، حتى إنهاء عملية البحث عنه وإنقاذه من لدن مصالح البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني.
وذكر المصدر الإعلامي أن الحرس المدني الإسباني تمكن، أمس السبت، من إحباط محاولة هجرة مماثلة، بعد اكتشاف مجموعة من المهاجرين مختبئين بين محركات باخرة وفي مقدمتها، مشيرا إلى أنهم كانوا يرتدون ملابس غوص، عكس الشخص الذي تم توقيفه اليوم.