سرقة ومخدرات توقعان بأب وابنه في قبضة الأمن

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء الأحد، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية (51 سنة)، رفقة ابنه (20 سنة)، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق ما أفاد به مصدر من ولاية أمن مكناس لهسبريس، فقد تم توقيف المشتبه بهما بمنطقة سبع عيون، على خلفية التحريات المنجزة في قضية تتعلق بسرقة مبيدات فلاحية من إحدى الشركات الخاصة بمدينة مكناس، عبر استعمال ناقلة ذات محرك.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه بهما أسفرت عن حجز 25 كيلوغراما من مخدر الشيرا وكيلوغرامين من مخدر مسحوق "الكيف"، علاوة على سيارة خفيفة يشتبه باستعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما، يضيف مصدر الجريدة، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.