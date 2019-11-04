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كُتّاب وآراء
قتيل وجريحان في اصطدام دراجتين ناريتين بالسمارة
أسفر حادث اصطدام بين دراجتين ناريتين، ليلة أمس الأحد على مستوى حي السلام 1 بمدينة السمارة، عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إصابات متفاوتة الخطورة.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس فإن الهالك (م،ا)، الذي كان يعمل مسيرا لمقهى بالسمارة، لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور متأثرا بإصابة خطيرة لحقت به على مستوى الرأس، في حين تم توجيه المصابين (م،أ،ج) و(ع،ب) نحو مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون من أجل إخضاعهما للعلاجات اللازمة.
وبأمر من النيابة العامة المختصة جرى إيداع جثة المتوفى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، وتم فتح تحقيق معمق قصد معرفة ملابسات وأسباب وقوع هذا الحادث المميت.