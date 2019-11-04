24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أعباء الفقراء (5.00)

  2. وزير الأوقاف ينادي اليهود بالعودة لإعمار السودان (5.00)

  3. العزوزي .. شاب مغربي يقترب من لقب أفضل مخترع في العالم العربي (5.00)

  4. إصلاحات "مودي" تدفع الهند نحو اليمين أمام "فخ النتائج العكسية" (5.00)

  5. إحراق العلم .. تعبيرُ احتجاجٍ سياسي أم استفزاز للشعور الوطني؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتيل وجريحان في اصطدام دراجتين ناريتين بالسمارة‬

قتيل وجريحان في اصطدام دراجتين ناريتين بالسمارة‬

قتيل وجريحان في اصطدام دراجتين ناريتين بالسمارة‬
مصطفى البكار
الاثنين 04 نونبر 2019 - 12:49

أسفر حادث اصطدام بين دراجتين ناريتين، ليلة أمس الأحد على مستوى حي السلام 1 بمدينة السمارة، عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إصابات متفاوتة الخطورة.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس فإن الهالك (م،ا)، الذي كان يعمل مسيرا لمقهى بالسمارة، لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور متأثرا بإصابة خطيرة لحقت به على مستوى الرأس، في حين تم توجيه المصابين (م،أ،ج) و(ع،ب) نحو مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون من أجل إخضاعهما للعلاجات اللازمة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة جرى إيداع جثة المتوفى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، وتم فتح تحقيق معمق قصد معرفة ملابسات وأسباب وقوع هذا الحادث المميت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خليل الاثنين 04 نونبر 2019 - 13:20
إنا لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه بواسع رحمتك واسكنه فسيح جناتك والمصابون اللهم اشفيهم يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.