حريق داخل مرحاض وراء توقف "قطار لوازيس"

هسبريس من الدار البيضاء (صور: منير امحيمدات)

خرج المكتب الوطني للسكك الحديدية بتوضيحات بخصوص الحريق الذي اندلع في أحد قطاراته، ليلة الأحد بمحطة لوازيس بالدار البيضاء، واستنفر عناصر الوقاية المدنية.

وقال المكتب الوطني، في بيان له نشر في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن النيران اندلعت أولا في مرحاض إحدى عربات قطار رابط بين مراكش وطنجة، ليتم التدخل وتوقيفه على مستوى محطة لوازيس.

وأضاف المكتب ذاته أنه "تمت السيطرة على الحريق في مدة عشرين دقيقة، إثر تدخل سريع باستعمال وسائله ورجال المطافئ"، مشيرا إلى أنه "لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، كما لَم يسجل وقوع أي إصابات في صفوف المسافرين".

وأكد المصدر ذاته أنه عمل على تقديم جميع المساعدات الضرورية للمسافرين، كما وضع رهن إشارتهم قطارا آخر لمواصلة رحلاتهم نحو وجهاتهم.

وفتح المكتب الوطني للسكك الحديدية بحثا من أجل تحديد أسباب اندلاع هذا الحريق الذي خلف هلعا في صفوف الركاب، واستنفر عناصر الوقاية المدنية والعناصر الأمنية ليلا بالدار البيضاء.