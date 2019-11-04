24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أعباء الفقراء (5.00)

  2. وزير الأوقاف ينادي اليهود بالعودة لإعمار السودان (5.00)

  3. حملة طبية تُداوي مئات المعوزين ضواحي اشتوكة‬ (5.00)

  4. التعادل ينهي مباراة أولمبيك أسفي والترجي في كأس محمد السادس (5.00)

  5. تساقطات مطرية تنعش آمال الفلاحين المغاربة في الحرث والزرع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن ينفي تسجيل إصابات في تفريق قدماء محاربين

الأمن ينفي تسجيل إصابات في تفريق قدماء محاربين

الأمن ينفي تسجيل إصابات في تفريق قدماء محاربين
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 نونبر 2019 - 15:36

فنّد مصدر أمني، بشكل قاطع، المزاعم التي تروجها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، "والتي تدعي تسجيل ثماني إصابات جسدية بليغة في تدخل أمني بالرباط لتفريق متجمهرين ينتمون لتنسيقيات قدماء المحاربين والعسكريين".

وشدد المصدر الأمني على أن قوات حفظ النظام "حرصت على تدبير هذا الشكل الاحتجاجي في نطاقه المكاني المحدد من طرف السلطات المحلية، ولم تعمد للتدخل لمنعه أو تفريق المحتجين بواسطة القوة العمومية، لكن المشاركين فيه حاولوا تغيير إطاره من وقفة إلى مسيرة احتجاجية، وأصروا على اختراق الترتيبات والأحزمة الأمنية بغرض الوصول إلى منشآت رسمية خارج الحيز المكاني المحدد لهم".

وأضاف المصدر أن المحتجين "اخترقوا الحاجز الأول على مستوى تقاطع شارع محمد الخامس وزنقة الطائف، وتعمدوا اجتياز الحاجز الثاني عند تقاطع شارعي محمد الخامس ومولاي يوسف، كما حاولوا اختراق الحزام الثالث والأخير عند تقاطع شارعي محمد الخامس ومولاي الحسن".

وقد ترتب عن محاولات الاختراق المتكررة، يورد المصدر ذاته، "تسجيل احتكاك مع عناصر القوة العمومية، خاصة وأن من بين المحتجين من كان يحمل أعلاما ويافطات مرتبطة بعصي خشبية، وهو ما شكل تهديدًا للأمن والنظام العامين".

وكشف المصدر الأمني أن قوات حفظ النظام اقتصرت على منع المحتجين من الخروج من الحيز والمسار المخصص لهم، والحيلولة دون اختراقهم للحواجز الأمنية المنصوبة، دون أي تسخير أو استخدام للقوة العمومية لفض أو تفريق هذا الشكل الاحتجاجي، "باستثناء الاحتكاك المسجل الذي أفضى لتسجيل أربع حالات تظاهر بالإغماء وحالة وحيدة لشخص مصاب بخدوش على مستوى الأذن، حيث تم نقل أربعة منهم إلى مستشفى التخصصات بالرباط بينما نقل الشخص الخامس للمستشفى الجامعي ابن سينا، قبل أن يغادروا جميعهم مباشرة بعد وصولهم للمؤسسة الاستشفائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بدون هويه الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:04
اختراق الحاجز الاول والتاني والتالث .ضننت انه كومندو من القوات الخاصه في حين ان اصغرهم ربما في السبعينات من عمره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - أيوب المغربي الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:14
في بلادي ظلموني
عاش الشعب ولا عاش من خانه
لعصى كيعطيوها غير للمكفوفين والمقهورين والطلبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - زهير الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:15
قدماء المحاربيين اكثر فئة تقولبات فهاد البلاد المخير ما واصلش السميك الحد الادنى للعيش الكريم . و اغلبهم ضيعوا عشرات الفرص للذهاب لاوربا في وقت جد مبكر . تخيل شعورهم و هم يرون اصدقاء قدامى ذهبوا لاوربا و الان يعيشون بشكل جد جد مريح تقاعد لا يقل عن مليون سنتيم و استثمارات في العقارات و ضمان مستقبل اولادهم بجنسية اوربية و ارث في المستوى بينما بوخنشة كما يحلو للعسكر تسمية انفسهم ضيعوا حياتهم و تم خذلانهم بمرتبات 1000 درهم شهريا . و ذاقوا العذاب من اجل وطن ضحك عليهم و قيادة لم تفي بوعودها . فعلا اكثر فئة شعرت بالشمتة في شبابها و الان اغلبهم بمشاكل نفسية و اسرية بسبب الفقر . لو يرجع بالمغرب الزمان لن تجد و لا احد بالجيش للاسف حتى الملك لم يفي بعهده في خطاب 2011 مجرد خطاب لذر الرماد على عيون قدماء الجيش . دولة حكارة على جيشها و افراده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.