قتيل في حادث انهيار منزل بالمدينة القديمة لطنجة

هسبريس من طنجة

انهار منزل بحي أحرضان بالمدينة القديمة لطنجة، زوال اليوم الاثنين، مخلفا وفاة شخص واحد إلى حد الآن، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية لعملية التنقيب تحت الأنقاض التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية.

ووفق مصادر من عين المكان، فإن المنزل، الذي يضم في الطابق السفلي محلا تجاريا، كان في طور الإصلاح ضمن برنامج المنازل الآيلة للسقوط، قبل أن ينهار بشكل مفاجئ.