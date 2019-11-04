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الرئيسية | حوادث | قتيل في حادث انهيار منزل بالمدينة القديمة لطنجة

قتيل في حادث انهيار منزل بالمدينة القديمة لطنجة

قتيل في حادث انهيار منزل بالمدينة القديمة لطنجة
هسبريس من طنجة
الاثنين 04 نونبر 2019 - 15:30

انهار منزل بحي أحرضان بالمدينة القديمة لطنجة، زوال اليوم الاثنين، مخلفا وفاة شخص واحد إلى حد الآن، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية لعملية التنقيب تحت الأنقاض التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية.

ووفق مصادر من عين المكان، فإن المنزل، الذي يضم في الطابق السفلي محلا تجاريا، كان في طور الإصلاح ضمن برنامج المنازل الآيلة للسقوط، قبل أن ينهار بشكل مفاجئ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جواد الاثنين 04 نونبر 2019 - 15:58
الله يستر و الله يرحم الموتى... نتمنى من الدولة أن تجد حلا لهذه المعضلة.
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2 - سعيد الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:23
هناك قوانين صارمة آتخذت لكي يقوم رئيس البلدية بالازم حتى نتفادى مثل هته الفواجع ولكن التماطل في الإجرآت دائما تكون سببا في ما يحصل فيجب معرفة الإجرآت اللتي كانت متخذتا ومن المسؤول عن التأخير حتى نتفدى مثل هته الاحداث الاليمة
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