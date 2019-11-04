24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أعباء الفقراء (5.00)

  2. وزير الأوقاف ينادي اليهود بالعودة لإعمار السودان (5.00)

  3. حملة طبية تُداوي مئات المعوزين ضواحي اشتوكة‬ (5.00)

  4. التعادل ينهي مباراة أولمبيك أسفي والترجي في كأس محمد السادس (5.00)

  5. كمال الودغيري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إغلاق باب سبتة يدفع ستينيا إلى الانتحار بالفنيدق

إغلاق باب سبتة يدفع ستينيا إلى الانتحار بالفنيدق

إغلاق باب سبتة يدفع ستينيا إلى الانتحار بالفنيدق
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 04 نونبر 2019 - 18:46

لفظ شخص يشرف على العقد السادس من عمره أنفاسه الأخيرة، بعد ظهر اليوم، بعدما أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة شقة بالطابق الرابع بحي المراقبة، المجاور للمحطة الطرقية، بمدينة الفنيدق.

وبحسب مصادر محلية، فإن المعني متزوج، ينحدر من ثلاثاء تغرامت، وكان قيد حياته يزاول تجارة مرتبطة بالتهريب المعيشي بدكان يقع أسفل العمارة التي يقطن بها، مرجحة أن يكون إقدامه على الانتحار مرتبطا بتأزم أوضاعه المادية وتأثرها بقرار إغلاق باب سبتة.

وحلت مصالح الأمن بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، حيث فتحت تحقيقا في ظروف الواقعة وحيثياتها، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، في انتظار نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتطوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مقهور الاثنين 04 نونبر 2019 - 19:08
لقد بلغى السيل الزبى و اخواني المغاربة انا اب عندي 50 سنة المصدر د الرزق ديالي هي الديوانة او التهريب المعيشي ..
شهر و هي مشدودة و ما لقيت ما نشري تا الخضرة لولادي فما بالك الكراء و تا ابني ضلموم و مخرجولوشي المنحة كيفاش عتعدل مع هاد الناس و بدون اي حق ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - طارق الاثنين 04 نونبر 2019 - 19:32
هل التهريب المعيشي من مصلحة ممتهني التهريب أم من مصلحة السلطات الإسبانية التي تبيع منتوجات غذائية منتهية الصلاحية أم قريية من نهاية الصلاحية. أما الملابس فلم تعد كما كانت فقد أصبحت أغلى بسبب جشع الباعة مع العلم أنها منتجات مهربة، هنا في البيضاء تجد السلع فيسوق الشمال أرخص مما عليه في الفنيدق، فلقد أصبح الباعة يعلمون أن الناس تقبل على الفنيدق من أجل التبضع بأثمنة مناسبة و رخيصة فإذا بهم يجدون أنفسهم يشترون نفس الشيء بل بأغلى مما هو عليه في مدينتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - Hassan Dima الاثنين 04 نونبر 2019 - 19:34
لگن الحل ماشي هـو الإنتحار مهـما گان الأمر وعلى الإنسان تحمل جميع النتايج گيفما گان نوعهـا وعلى الگل إدير لدوائر الزمان وخا هـاد التهـريب راه نفاق سياسي مابين دولتين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.