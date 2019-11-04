إغلاق باب سبتة يدفع ستينيا إلى الانتحار بالفنيدق

جمال سماحي من تطوان

لفظ شخص يشرف على العقد السادس من عمره أنفاسه الأخيرة، بعد ظهر اليوم، بعدما أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة شقة بالطابق الرابع بحي المراقبة، المجاور للمحطة الطرقية، بمدينة الفنيدق.

وبحسب مصادر محلية، فإن المعني متزوج، ينحدر من ثلاثاء تغرامت، وكان قيد حياته يزاول تجارة مرتبطة بالتهريب المعيشي بدكان يقع أسفل العمارة التي يقطن بها، مرجحة أن يكون إقدامه على الانتحار مرتبطا بتأزم أوضاعه المادية وتأثرها بقرار إغلاق باب سبتة.

وحلت مصالح الأمن بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، حيث فتحت تحقيقا في ظروف الواقعة وحيثياتها، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، في انتظار نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتطوان.