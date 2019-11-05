حجز أطنان من ملابس مهربة في شاحنة قرب فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر الزمرة المتنقلة لجمارك مكناس، من حجز شاحنة محملة بـ8 أطنان و600 كيلوغرام من البضائع المهربة، عبارة عن ملابس مستعملة، وذلك على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين فاس وتازة.

وأفاد مصدر جمركي هسبريس بأن هذه الكمية من الألبسة المهربة كانت مغطاة، على متن الشاحنة المذكورة، بصناديق خشبية، وذلك من أجل تمويه نقط المراقبة.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم التعرف على هوية السائق، الذي تخلى عن مركبته ولاذ بالفرار، وذلك من خلال وثائق السياقة والشاحنة التي تم العثور عليها داخل قمرة المركبة المذكورة المرقمة بالمغرب.

يذكر أن هذه العملية تأتي بعد عمليتين متفرقتين مماثلتين تمكنت خلالهما جمارك مكناس، شهر أكتوبر المنصرم، من اعتراض شاحنتين للتهريب؛ الأولى وسط مدينة فاس كانت تنقل 13 طنا من الملابس والأحذية المستعملة المهربة، والثانية قرب منطقة أداروش على الطريق الرابطة بين مكناس وخنيفرة، وكانت محملة بـ15 طنا من الملابس المستعملة، مصدرها مدينة مليلية المحتلة.