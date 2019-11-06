24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:48
|13:16
|16:09
|18:35
|19:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إغلاق "سامير" يتيح لإسبانيا ابتلاع نصف سوق المحروقات المغربي
- حجز أطنان من ملابس مهربة في شاحنة قرب فاس
- تغطية العاملين المنزليين
- سلطات تنغير تستبق موسم الشتاء بتدابير ميدانية
- "بي دي إس" تدعو إلى مقاطعة منتدى لاستدعاء شباب إسرائيليين
إغلاق "سامير" يتيح لإسبانيا ابتلاع نصف سوق المحروقات المغربي (5.00)
آيت الطالب يلجأ إلى "التعاقد" لتجاوز خصاص الأطباء والممرضين (5.00)
الشاب المغربي لحسن أوالحاج يبهر الرُوس وينال لقب "العقل الخارق" (5.00)
- الشاب المغربي لحسن أوالحاج يبهر الرُوس وينال لقب "العقل الخارق" - (86)
- رباح يتوقع قدرة المملكة على "حل أزمة" الأمن الطاقي في العالم - (67)
- سنة اقتطاع تنتظر "المتعاقدين" .. وغير المضربين يشكون الضرر - (44)
- انتشار "الكالة" و"السليسيون" يثير مطالب وضع كاميرات أمام المدارس - (43)
- الرميد يردّ على بلافريج حول رفع ميزانية الموارد البشرية للقصر الملكي - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حوادث السير بالمدن .. 17 قتيلا و1956 جريحا
لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1956 آخرون بجروح، إصابات 93 منهم بليغة، في 1451 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 28 أكتوبر الماضي إلى 3 نونبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 51 ألف و310 مخالفة، وإنجاز 13 ألف و804 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألف و506 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و546 ألف و275 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4898 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8620 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 286 مركبة.