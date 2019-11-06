24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إغلاق "سامير" يتيح لإسبانيا ابتلاع نصف سوق المحروقات المغربي (5.00)

  2. آيت الطالب يلجأ إلى "التعاقد" لتجاوز خصاص الأطباء والممرضين (5.00)

  3. الوحدة والتنوع الثقافي في ذكرى خطاب أجدير (5.00)

  4. تلاميذ يواصلون اكتشاف "كنوز الإسلام بإفريقيا" (5.00)

  5. الشاب المغربي لحسن أوالحاج يبهر الرُوس وينال لقب "العقل الخارق" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حوادث السير بالمدن .. 17 قتيلا و1956 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 17 قتيلا و1956 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 17 قتيلا و1956 جريحا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 02:25

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1956 آخرون بجروح، إصابات 93 منهم بليغة، في 1451 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 28 أكتوبر الماضي إلى 3 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 51 ألف و310 مخالفة، وإنجاز 13 ألف و804 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألف و506 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و546 ألف و275 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4898 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8620 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 286 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.