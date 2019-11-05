متابعة 7 أشخاص في ملفّ "خلية طماريس" الإرهابية

هسبريس من الرباط

قضت محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الثلاثاء صباحا، بمتابعة 7 مشتبه فيهم في ما بات يعرف بـ"خلية طماريس"؛ وذلك بتهمة تحضير أعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية وتمجيد الإرهاب.

ويتعلق الأمر بـ7 متابعين تتراوح أعمارهم بين 19 و27 عاما، يشتغل أحدهم مدرب سباحة، وآخر لحّاما، بينما الباقون بدون عمل.

يذكر أن الأبحاث والتحريات أكدت على أن عناصر "خلية طماريس" كانوا بصدد التحضير للقيام بسلسلة من العمليات الإرهابية الوشيكة، كانت تستهدف ضرب بنيات تحتية حساسة ومواقع حيوية، وذلك بعدما قاموا بعدة عمليات مراقبة واستطلاع لهذه الأهداف.

كما قام زعيم هذه الخلية واثنيْن من أعضائها قاموا بتوضيب شريطيْ فيديو بايعوا من خلالهما الأمير المزعوم لـ"داعش"، وتوعدوا بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، في أفق الإعلان عن إقامة ولاية تابعة لهذا التنظيم تحت مسمى "ولاية داعش بالمغرب الإسلامي".