24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إغلاق "سامير" يتيح لإسبانيا ابتلاع نصف سوق المحروقات المغربي (5.00)

  2. لفتيت يعلن "نهاية" تفويت أراضي الدولة بالمدن للمنعشين العقاريين (5.00)

  3. وزير العدل يقترح التوافق بشأن تنفيذ أحكام حجز ممتلكات الدولة (5.00)

  4. آيت الطالب يلجأ إلى "التعاقد" لتجاوز خصاص الأطباء والممرضين (5.00)

  5. كمال الودغيري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | متابعة 7 أشخاص في ملفّ "خلية طماريس" الإرهابية

متابعة 7 أشخاص في ملفّ "خلية طماريس" الإرهابية

متابعة 7 أشخاص في ملفّ "خلية طماريس" الإرهابية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 13:42

قضت محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الثلاثاء صباحا، بمتابعة 7 مشتبه فيهم في ما بات يعرف بـ"خلية طماريس"؛ وذلك بتهمة تحضير أعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية وتمجيد الإرهاب.

ويتعلق الأمر بـ7 متابعين تتراوح أعمارهم بين 19 و27 عاما، يشتغل أحدهم مدرب سباحة، وآخر لحّاما، بينما الباقون بدون عمل.

يذكر أن الأبحاث والتحريات أكدت على أن عناصر "خلية طماريس" كانوا بصدد التحضير للقيام بسلسلة من العمليات الإرهابية الوشيكة، كانت تستهدف ضرب بنيات تحتية حساسة ومواقع حيوية، وذلك بعدما قاموا بعدة عمليات مراقبة واستطلاع لهذه الأهداف.

كما قام زعيم هذه الخلية واثنيْن من أعضائها قاموا بتوضيب شريطيْ فيديو بايعوا من خلالهما الأمير المزعوم لـ"داعش"، وتوعدوا بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، في أفق الإعلان عن إقامة ولاية تابعة لهذا التنظيم تحت مسمى "ولاية داعش بالمغرب الإسلامي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.