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الرئيسية | حوادث | إشهار السلاح يوقف جانحا بمنطقة "أمن الفداء"

إشهار السلاح يوقف جانحا بمنطقة "أمن الفداء"

إشهار السلاح يوقف جانحا بمنطقة "أمن الفداء"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 16:10

اضطر موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ إلى استخدامه، مساء أمس الإثنين؛ وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة سكر متقدمة، وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية تابعة لشرطة النجدة تدخلت لتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة، بسبب تهديده سلامة المواطنين بواسطة سكين نتيجة حالة السكر التي كان عليها.

هذا الوضع، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، دفع موظف شرطة برتبة حارس أمن إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون أن يضطر إلى استخدامه؛ وذلك قبل أن يتسنى تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في محاولة الاعتداء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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