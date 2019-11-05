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الرئيسية | حوادث | شرطة فاس توقف متورطا في نقل شحنة "إكستازي"

شرطة فاس توقف متورطا في نقل شحنة "إكستازي"

شرطة فاس توقف متورطا في نقل شحنة "إكستازي"
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 21:14

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، وفق ما أفاد به مصدر أمني هسبريس، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، مبرزا أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على 979 قرصا مهلوسا من مخدر "إكستازي"، وكمية من مخدر الكيف، علاوة على هاتفين نقالين، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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