تدخل أمني ينهي تبادل عنف وتحريض كلب بطنجة

هسبريس من الرباط

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بولاية أمن طنجة لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، مساء أمس الاثنين، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و31 سنة، من بينهم فتاة، وذلك بعدما كانوا يتبادلون العنف بالشارع العام وعرض أحدهم أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهم الثلاثة إثر تبادلهم للعنف بالشارع العام، وذلك قبل أن يقوم أحدهم باستهداف موظفي الأمن عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة، ويبدي مقاومة عنيفة، وهو ما دفع موظف شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يضطر لاستخدامه بعدما تمكن من تحييد الخطر وضبط المشتبه فيهم.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.