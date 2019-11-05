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الرئيسية | حوادث | قتيل ومصابان في انقلاب سيارة بـ"أربعاء الساحل"

قتيل ومصابان في انقلاب سيارة بـ"أربعاء الساحل"

قتيل ومصابان في انقلاب سيارة بـ"أربعاء الساحل"
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:45

توفي شاب عشريني وأصيب اثنان آخران في حادث سير نجم عن انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الطريق الجهوية رقم 104 الرابطة بين تزنيت وسيدي إفني، وبالضبط بمنعرج بوتزلافت الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة أربعاء الساحل.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون السرعة المفرطة سببا وراء هذا الحادث المميت، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن حالة أحد المصابين وصفت بالخطيرة، وأنه مازال يرقد إلى حدود اللحظة بقسم الإنعاش بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، في حين إصابة الثاني طفيفة لا تدعو إلى القلق.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي إلى عين المكان، وقامت باتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحوادث، وباشرت تحقيقاتها الأولية للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

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