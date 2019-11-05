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كُتّاب وآراء
تحريض على العنف في فيديو يوقف شابا بأكادير
تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، زوال اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك بعدما ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن "تحريضا صريحا على العنف في حق جمهور أحد الأندية الرياضية، ويحتوي على عبارات السب والشتم"، وفق ما أفاد به مصدر أمني هسبريس.
وأورد المصدر ذاته أن مصالح الأمن كانت قد رصدت تسجيل فيديو يظهر فيه شخص يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات تحريضية على العنف ضد جمهور أحد الأندية الرياضية الوطنية وألفاظا تحتوي على السب والشتم، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.