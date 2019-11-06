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الرئيسية | حوادث | إبادة 80 كلبا ضالا بالرصاص في جماعة تيوغزة

إبادة 80 كلبا ضالا بالرصاص في جماعة تيوغزة

إبادة 80 كلبا ضالا بالرصاص في جماعة تيوغزة
مصطفى البكار من تزنيت
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 00:20

قامت مصالح جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني، بتنسيق مع السلطات المحلية، الثلاثاء، بتنظيم حملة واسعة لإبادة وقنص الكلاب الضالة المنتشرة بالمنطقة.

ومكنت هذه العملية، التي عرفت مشاركة عدد من القناصين تحت إشراف الجهات المسؤولة، من قتل 80 كلبا بكل من مركز تيوغزة وأيت إعزة وبيفورنا وردمها في أماكن بعيدة عن الدور السكنية، في انتظار أن يشمل هذا الإجراء التطهيري خلال الأيام القليلة المقبلة مختلف الدواوير المتبقية.

وتأتي هذه العملية، حسب المشرفين عليها، من أجل وضع حد للاستفحال المهول لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأنحاء جماعة تيوغزة وما تشكله من خطر كبير على المواطنين، وخصوصا في صفوف المتمدرسين.

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