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الرئيسية | حوادث | فرنسا تعلن مقتل المغربي أبرز الإرهابيين في مالي

فرنسا تعلن مقتل المغربي أبرز الإرهابيين في مالي

فرنسا تعلن مقتل المغربي أبرز الإرهابيين في مالي
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 23:22

أعلنت فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية، أن القوات الفرنسية المنتشرة في مالي قتلت مطلع أكتوبر أبا عبد الرحمن المغربي، الرجل الثاني في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة.

وقُتل الجهادي، الذي يعتبر المرشد الروحي للجماعة، ليل 8-9 أكتوبر في مالي، في عملية فرنسية جرت بالتعاون مع القوات المالية، بحسب ما أوضحت الوزيرة من على متن طائرة في أثناء عودتها من جولة قادتها إلى عدد من دول منطقة الساحل، حيث ينتشر نحو 4500 جندي فرنسي في إطار عملية "برخان" لمكافحة الجهاديين.

وأثناء عودتها من غاو في مالي إلى فرنسا، قالت الوزيرة إن أبا عبد الرحمن المغربي كان "ثاني أخطر إرهابي ملاحق في منطقة الساحل لا سيما من قبل الأميركيين".

وكان المغربي قد التحق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في عام 2012، وأصبح المرشد الروحي للتنظيم قبل أن يؤسس مع إياد أغ غالي "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، علما أن الأخير هو على رأس قائمة المطلوبين في منطقة الساحل.

ويعتبر أبو عبد الرحمن المغربي مهندس توسع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل، وهو ثاني أبرز شخصية في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" تقتل هذا العام بعد الجزائري جمال عكاشة المعروف بـ"يحيى أبو الهمام" الذي قتل في فبراير.

وتبنّت الجماعة هجمات استهدفت القوات المالية في بولكاسي وموندورو أواخر سبتمبر ومطلع تشرين أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 40 جنديا، كما تبنّت الجماعة هجوم واغادوغو الذي وقع في مارس 2018 وأوقع ثمانية قتلى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - النهاية...! الأربعاء 06 نونبر 2019 - 00:11
هكذا تكون نهاية هذا النوع من المجرمين المتطفلين على الدين ...
الله يعجل بقتلهم على يد كافر أو مسلم ...يخربون و يقتلون و يرهبون
و الله لا يحب الظالمين ...!
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3
2 - nomade الأربعاء 06 نونبر 2019 - 00:29
هؤلاء الدمويون لا ينصرون الإسلام ولا المسلمين، بل يشوهون سمعة الإسلام والمسلمين. فلا نصرهم الله ولا أبقى منهم فردا.
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3
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