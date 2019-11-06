ترويج "سيليسيون" يسقط "كالا" بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة بالقصر الكبير من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج الخمور والمخدرات.

وقد تم توقيف المعني بالأمر، المسمى "أ. ش"، من مواليد 1967، والملقب بـ"كالا"، بحي العروبة، حيث أفضى تفتيش منزله إلى العثور على ألف ومائة أنبوب من لصاق مادة "السيليسيون".

وإثر هذه العملية، تم توقيف مساعد المشتبه به، المسمى "س. ص"، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق وتقديمها أمام النيابة العامة لمتابعتهما من أجل المنسوب إليهما.