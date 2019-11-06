24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مدخل لفهم الريع الإيديولوجي (5.00)

  2. حملة وطنية تقترح أسماء مغربيةً لـ"كوكب خارجي" و"نجم مضيف" (5.00)

  3. "أوبر" تخسر أزيد من مليار دولار في بضعة أشهر (5.00)

  4. "العنف الجامعي" يؤجّج الصّراع بين الطلبة القاعديين والإسلاميين (5.00)

  5. جمعية متقاعدي الأمن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ترويج "سيليسيون" يسقط "كالا" بالقصر الكبير

ترويج "سيليسيون" يسقط "كالا" بالقصر الكبير

ترويج "سيليسيون" يسقط "كالا" بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:22

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة بالقصر الكبير من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج الخمور والمخدرات.

وقد تم توقيف المعني بالأمر، المسمى "أ. ش"، من مواليد 1967، والملقب بـ"كالا"، بحي العروبة، حيث أفضى تفتيش منزله إلى العثور على ألف ومائة أنبوب من لصاق مادة "السيليسيون".

وإثر هذه العملية، تم توقيف مساعد المشتبه به، المسمى "س. ص"، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق وتقديمها أمام النيابة العامة لمتابعتهما من أجل المنسوب إليهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.