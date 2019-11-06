24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تلاميذ يواصلون اكتشاف "كنوز الإسلام بإفريقيا" (5.00)

  2. حملة وطنية تقترح أسماء مغربيةً لـ"كوكب خارجي" و"نجم مضيف" (5.00)

  3. "أوبر" تخسر أزيد من مليار دولار في بضعة أشهر (5.00)

  4. "العنف الجامعي" يؤجّج الصّراع بين الطلبة القاعديين والإسلاميين (5.00)

  5. جمعية متقاعدي الأمن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن الوطني يكذّب زيان بشأن "ضرب الكناوي"

الأمن الوطني يكذّب زيان بشأن "ضرب الكناوي"

الأمن الوطني يكذّب زيان بشأن "ضرب الكناوي"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 14:05

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، مزاعم عنف نسبها المحامي محمد زيان في تصريحات إعلامية لموظفي الشرطة، والتي ادعى فيها بأن أمنيين عرضوا شخصا موضوع متابعة قضائية للضرب والجرح العمديين، في إشارة إلى المغني سيمو الكناوي المتابع قضائيًا على خلفية السب والإهانة في حق عناصر الشرطة.

وأوضحت المديرية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الشخص الذي يدعي المحامي محمد زيان بأنه تعرض للعنف نفى، خلال جميع مراحل البحث معه، تعنيفه من طرف ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مؤكدا بأنه أقدم على تعريض نفسه للإيذاء العمدي بواسطة قنينة زجاجية داخل منزله نتيجة حالة الاندفاع القوية التي كان عليها، قبل أن يعمد إلى بث مقطع مصور مباشر على منصات التواصل الاجتماعي ينطوي على مساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن وعائلاتهم، وإهانة صريحة في حق مؤسسة الأمن الوطني".

وعبرت المديرية العامة للأمن الوطني، من جهة أخرى، عن "الاستغراب من جزم محمد زيان ارتكاب عناصر الشرطة للعنف في حق الشخص المذكور، وتكييفه للأفعال المرتكبة دون اطلاع أو معرفة وافية بملابسات القضية وظروفها"، كما جددت المديرية رفضها التام للمساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها، أو ادعاء وقائع كيدية في حقهم خلال مزاولتهم لمهامهم في إطار القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.