حادثة سير مروعة تنهي حياة طفل بمدينة طانطان

مصطفى البكار

لقي طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادثة سير وقعت على مستوى الزنقة رقم 29 بحي الرحمة وسط مدينة طانطان.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى جريدة هسبريس، فإن الضحية، الذي كان يركب دراجة هوائية، تعرض لإصابات خطيرة بأنحاء متفرقة من جسده إثر صدمه من قبل سيارة خفيفة.

وأفادت المعطيات عينها أن الطفل، الذي حل بطانطان قبل أيام قليلة، قادما إليها من مدينة الصويرة، قصد قضاء العطلة المدرسية، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر نقله نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي.

وبأمر من النيابة العامة المختصة حلت السلطات المحلية والأمنية بمكان الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث. فيما تم وضع سائق السيارة رهن الاعتقال الاحتياطي قصد تعميق البحث معه، في انتظار متابعته بالمنسوب إليه.