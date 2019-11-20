إعادة تمثيل جريمة "مخزني" سابق بأربعاء الساحل

مصطفى البكار

أعادت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية تزنيت، الأربعاء، تمثيل جريمة القتل، التي اهتز لها دوار إفردا بجماعة أربعاء الساحل، أول أمس الاثنين، وراح ضحيتها شاب في بداية عقده الثالث.

العملية التي أشرف عليها ممثل النيابة العامة، بمعية القائد الإقليمي لدرك تزنيت، قام خلالها الجاني بإعادة تمثيل الجريمة، التي تعود أسبابها إلى خلاف شخصي نشب بين الطرفين حول مكان ركن سيارة تعود ملكيتها إلى الضحية.

وكانت عناصر المركز القضائي لدرك تزنيت قد تمكنت، الاثنين الماضي، من توقيف شيخ سبعيني للاشتباه بتورطه في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها جندي سابق في القوات المساعدة متأثرا بطعنات قاتلة أصابته في أنحاء متفرقة من جسده بواسطة سلاح أبيض.