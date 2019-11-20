مصرع سائق دراجة دهسا بشاحنة ضواحي تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

لقي اليوم الخميس، سائق دراجة نارية، من مواليد سنة 1963، مصرعه فورا بعد أن دهسته شاحنة جماعية لنقل النفايات المنزلية، وذلك على مستوى دوار اولاد عمر وسط مركز عين عائشة ضواحي تاونات.

وكان الهالك، الذي ينحدر من دوار أيشتوم التابع لجماعة بوهودة ضواحي تاونات، يقود دراجته قادما من مدينة تاونات نحو مدينة فاس، قبل تعرضه لهذا الحادث المميت.

وبينما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها للتشريح الطبي، أنجزت مصالح الدرك الملكي لعين عائشة محضرا حول هذا الحادث المروري.