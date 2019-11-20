كمين أمني يحيل زعيم عصابة على قضاء مراكش

إبراهيم مغراوي

أحالت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، مبحوثا عنه من أجل ترويج المخدرات، بمعية خمسة من شركائه، من بينهم جانح قاصر وشخص آخر مبحوث عنه وطنيًا من أجل السرقة الموصوفة.

وقالت مصادر أمنية إن توقيف المشتبه فيهم جاء على إثر فتح فرقة محاربة المخدرات لبحث قضائي في شأن معلومة تفيد باستئناف أحد الأشخاص المبحوث عنهم وطنيًا لنشاطه المتمثل في ترويج المخدرات، بعد أن توارى عن الأنظار في الفترة الأخيرة، مضيفة أن "الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة أكدت تزعم المعني بالأمر لعصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحياء مقاطعة المدينة القديمة".

وزادت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أنه "بناء على نتائج هذه الأبحاث، نصبت عناصر الفرقة المذكورة كمينًا أمنيّاً محكمًا وفرضت حراسة سرية على الأماكن التي يتردد عليه المشتبه فيه ومساعدوه، ما مكنها، في ساعة متأخرةٍ من يوم الثلاثاء، من توقيفهم داخل محل سكني بحي رياض العروس".

وأبرزت مصادرنا أن إجراءات التفتيش المسطرية المنجزة في القضية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، مكنت من حجز 175 قرصاً مهلوساً، وستة صفائح من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي حوالي 640 غراما، ومجموعة من القطع الصغيرة لدى باقي الموقوفين، وسلاحين أبيضين، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي متحصل من بيع المخدرات.