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الرئيسية | حوادث | اغتصاب وتهديد قاصر بفيديو يورّط شابين بسطات

اغتصاب وتهديد قاصر بفيديو يورّط شابين بسطات

اغتصاب وتهديد قاصر بفيديو يورّط شابين بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 08 نونبر 2019 - 09:15

عرضت عناصر تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، الخميس، على النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بعاصمة الشاوية، شخصين يبلغان من العمر 20 و21 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باغتصاب قاصر بالعنف والابتزاز والتهديد بنشر شريط فيديو يوثق لواقعة الاغتصاب.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن أوقفت المشتبه فيهما على خلفية البحث المنجز في شكاية فتاة قاصر بشأن تعرضها للاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف شخص من معارفها مع توثيق ذلك بهاتفه النقال، قبل أن يعمد بمعية شخص ثان إلى ابتزازها وتهديدها بنشر الشريط الذي يوثق لهذه الواقعة.

وكان المشتبه فيهما قد خضعا لمجريات الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المنجز في إطار هذه القضية، مع الاستماع إليهما تمهيديا، قبل أن يتمّ تقديمها أمام النيابة العامة المختصة للنظر في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أستاذة وطنية الجمعة 08 نونبر 2019 - 09:32
الأفعال الاجرامية المنسوب اليهما واضحة وضوح الشمس وهؤلاء الناس مثلهم يجب اخصاؤهم ولا داعي لوضعهم في السجن وتصرف عليهم أموال الإقامة لمدة 6 أو سنة ويخرج ويقوم بنفس الفعل
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2 - أم ريان الجمعة 08 نونبر 2019 - 09:50
لاحولا ولاقوة إلا بالله

تعازي للنساء والفتايات لما وصل إليه رجال وشباب بلدنا من تقنيات في الإجرام .
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3 - عبد الله الجمعة 08 نونبر 2019 - 10:06
خص من 10 سنوات وما فوق مخصش التسامح ولا الرأفة بهذا الوحوش هادشي كثر فالمغرب لان القوانين غير صارمة ومتساهلة ارجو من قضاة المغرب ان يشددوا العقوبات على مثل هؤلاء هادشي اصبح يهدد المغرب وأمن واستقرار المغرب.
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