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الرئيسية | حوادث | الحبس لرئيس بلدية "طهر السوق" بتهمة الارتشاء

الحبس لرئيس بلدية "طهر السوق" بتهمة الارتشاء

الحبس لرئيس بلدية "طهر السوق" بتهمة الارتشاء
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 07 نونبر 2019 - 21:50

أدانت المحكمة الابتدائية بتاونات، مساء اليوم الخميس، رئيس بلدية طهر السوق "ع. غ" بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، وبأدائه تعويضا للمطالب بالحق المدني قدره 40 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة الارتشاء التي كان متابعا لأجلها في حالة اعتقال بسجن عين عائشة.

وكان قد جرى توقيف رئيس المجلس البلدي لجماعة طهر السوق التابعة لإقليم تاونات، في وقت سابق، من قبل عناصر الدرك الملكي من داخل مكتبه بمقر الجماعة في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم متحصل من رشوة.

الرئيس المرتشي، البالغ من العمر أزيد من 80 سنة، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سقط في فخ الارتشاء بعد التبليغ عنه بواسطة الرقم الأخضر من طرف أحد نوابه السابقين في المجلس ينتمي للحزب ذاته.

المطالب بالحق المدني كان قد أبلغ مصالح النيابة العامة بتعرضه للابتزاز والمساومة من طرف الرئيس المدان، الملقب بعميد منتخبي إقليم تاونات، مقابل الترخيص له بفتح مقهى ببلدية طهر السوق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - شعيبة الخميس 07 نونبر 2019 - 22:06
واش القانون باش تيتحاكمو المنتخبون والسياسيون والمدراء الكبار ماشي نفس القانون باش تيتحاكم شعيبة? احكامهم ديما قصيرة او موقوفة التنفيذ او براءة وشعيبة السجن قبل المحاكمة وبعدها
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9
2 - غابة الخميس 07 نونبر 2019 - 22:09
المرجو إعادة النظر في مدة حبس المرتشي فشهرين حبسا غير كافية إذا أردنا ردع الجاني فالمرجو من المشرع تغيير هذه القوانين إذا أردنا فعلا القضاء على المرتشين وما أكثرهم في زماننا
بدءا برجل الشرطة إلى .................
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6
3 - خو مول الباش الخميس 07 نونبر 2019 - 22:14
هذشي مزيان وخصوا يكثر ويولي عادي ويومي ...ولكن ماذا عن القاضي وموظفي المحكمة الذين اعتقلوا في نفس اليوم قبل اكثر من 15 يوما متلبسين برشوة 3 ملاين سنتيم كذلك ...كيفاش شدو البراءة في اقل من 24 ساعة من اعتقالهم و كيفاش تم الحكم عليهم بالبراءة في نفس المحكمة التي يشتغلون فيها و من طرف قاضي زميل لهم ...واش هذشي علاش كانوا باغين القضاة استقلال القضاء والنيابة العامة ؟!
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0
4 - Allal الخميس 07 نونبر 2019 - 22:15
80 عام ومازال ينهب ويجمع المال الحرام ٠ ذهبت الأخلاق ، فلا فرق بين شيخ وشاب٠ الكل مريض وعليهم غشاوة٠
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