24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:49
|13:16
|16:08
|18:34
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مصر .. نقابة المهن التمثيلية تنعي هيثم أحمد زكي
- مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة بالخطأ على أرض اليابان
- مزاد فريد من نوعه .. بيع "سلطعون" بـ46 ألف دولار
- احتفال بذكرى المسيرة
- من يرفع علم بلادي؟
التوفيق ينتظر زيادة ميزانية وزارة الأوقاف والاستثمار في الشأن الديني (5.00)
باحثة مغربية تنبش عادات النساء وعلاقات "الصْوابْ" في تطوان (5.00)
سائقو تاكسيات ينتهكون حق زبناء .. تحديد الوجهة ومبلغ التسعيرة (5.00)
- قبلة قروية ليد إيفانكا ترامب تجلب عاصفة من التعليقات الفيسبوكية - (101)
- سائقو تاكسيات ينتهكون حق زبناء .. تحديد الوجهة ومبلغ التسعيرة - (95)
- برلماني يطلب فتح مساجد المملكة لغير المسلمين - (71)
- هكذا يطلق الإعلان عن "سكة مراكش أكادير" نهضة جهة سوس - (62)
- التوفيق ينتظر زيادة ميزانية وزارة الأوقاف والاستثمار في الشأن الديني - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحبس لرئيس بلدية "طهر السوق" بتهمة الارتشاء
أدانت المحكمة الابتدائية بتاونات، مساء اليوم الخميس، رئيس بلدية طهر السوق "ع. غ" بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، وبأدائه تعويضا للمطالب بالحق المدني قدره 40 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة الارتشاء التي كان متابعا لأجلها في حالة اعتقال بسجن عين عائشة.
وكان قد جرى توقيف رئيس المجلس البلدي لجماعة طهر السوق التابعة لإقليم تاونات، في وقت سابق، من قبل عناصر الدرك الملكي من داخل مكتبه بمقر الجماعة في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم متحصل من رشوة.
الرئيس المرتشي، البالغ من العمر أزيد من 80 سنة، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سقط في فخ الارتشاء بعد التبليغ عنه بواسطة الرقم الأخضر من طرف أحد نوابه السابقين في المجلس ينتمي للحزب ذاته.
المطالب بالحق المدني كان قد أبلغ مصالح النيابة العامة بتعرضه للابتزاز والمساومة من طرف الرئيس المدان، الملقب بعميد منتخبي إقليم تاونات، مقابل الترخيص له بفتح مقهى ببلدية طهر السوق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
بدءا برجل الشرطة إلى .................