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الرئيسية | حوادث | قتيل وجريحان في حادثة سير نواحي مدينة سطات

قتيل وجريحان في حادثة سير نواحي مدينة سطات

قتيل وجريحان في حادثة سير نواحي مدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 07 نونبر 2019 - 23:24

توفي شخص أربعيني وأصيب شخصان بجروح متفاوتة، اليوم الخميس، نتيجة انحراف سيارة خفيفة كانوا على متنها بالطريق الإقليمية الرابطة بين سطات ورأس العين الشاوية الواقعة نواحي مدينة سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة متجهين من سطات نحو مزاب، قبل أن تنحرف السيارة عن الطريق؛ وهو ما أدى إلى وفاة شخص أربعيني، وإصابة السائق وشخص آخر بجروح متفاوتة، نقلا بسببها إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات، لتلقي العلاج حيث غادرا المستشفى في اليوم نفسه.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي رأس العين الشاوية سرية سطات وممثل عن السلطات المحلية، حيث عاينوا الحادثة ووجهوا جثة الهالك نحو مستودع الأموات قصد المعاينة أو التشريح لفائدة البحث المفتوح مع السائق ومرافقه، واللذين وضعا تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، لكشف ظروف وملابسات الحادث المميت.

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