محكمة الرشيدية تدين أحمد ويحمان بشهر حبسا نافذا

هسبريس من الرشيدية

أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، اليوم الخميس، أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بشهر واحد حبسا نافذا، بعد اعتقاله بالمعرض الدولي للتمور بمدينة أرفود أواخر الشهر الماضي.

وتوبع الحقوقي ذاته، من طرف النيابة العامة، في حالة اعتقال بتهم " إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بوظائفهم بواسطة التهديدات بقصد المساس بشرفهم" و"عدم الاحترام الواجب لسلطتهم و العنف في حقهم".

وكان اعتقال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قد جاء إثر ما وقع له مع رجل سلطة برتبة قائد، بعد احتجاجه على ما سماه "عرض شركة صهيونية إسرائيلية منتوجاتها بالمعرض الدولي للتمور".