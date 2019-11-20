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الرئيسية | حوادث | "أونسا" يحجز أدوية بيطرية مهربة بسوق تاكزيرت

"أونسا" يحجز أدوية بيطرية مهربة بسوق تاكزيرت

"أونسا" يحجز أدوية بيطرية مهربة بسوق تاكزيرت
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 نونبر 2019 - 11:35

حجزت المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بجهة بني ملال خنيفرة، رفقة السلطات المحلية، كمية من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر لدى أحد الأشخاص.

وكان المعني يبيع الأدوية المذكورة بسوق الماشية بالسوق الأسبوعي تاكزيرت، وذلك في مخالفة لمقتضيات القانون رقم 80-21 المتعلق بممارسة الطب البيطري الخاص.

وحسب مصادر هسبريس، فقد أسفرت العملية عن حجز 47 وحدة من مضادات الطفيليات الداخلية والخارجية والمضادات الحيوية، بعضها يستخدم كجرعات وبعضها يستعمل كحقن.

وكانت عمليات مراقبة الأدوية البيطرية قد شملت أزيد من 1700 سوق أسبوعي خلال سنة 2019.

جدير بالذكر أن استعمال الأدوية البيطرية مجهولة المصدر قد يكون خطيرا، لأنها لا تخضع للمراقبة، ويتم نقلها دون احترام شروط التخزين، كما لا يعرف تاريخ نهاية صلاحيتها، حيث غالبا ما يتم تزويره.

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