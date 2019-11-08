أقراص مهلوسة توقع بشخصيْن في قبضة الأمن

إبراهيم الحافظون من سطات

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، اليوم الجمعة، شخصين يبلغان من العمر 39 و19 سنة على أنظار ممثل الحق العام بالدائرة القضائية سطات؛ للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

مصادر هسبريس أفادت بأن توقيف المشتبه فيهما جاء بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهما، قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أنجزت عن حجز كمية من الأقراص المهلوسة تقارب 77 قرصا، فضلا عن مبالغ مهمّة من عائدات نشاطهما الممنوع.

وجرى الاستماع إلى المشتبه فيهما تمهيديا في محاضر قانونية، خلال فترة الحراسة النظرية، قبل تقديمهما أمام أنظار سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار القانون المناسب لأفعالهما المخالفة للقانون.