24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:50
|13:16
|16:07
|18:33
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مزاد فريد من نوعه .. بيع "سلطعون" بـ46 ألف دولار
- باحثون يطورون التجسس على المكالمات في أوروبا
- "الفساد الإداري" يعزل عشرات المنتخبين المغاربة بالجماعات الترابية
- هكذا يواجه كبار السن نقص الفيتامينات والمعادن
- تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل
"الفساد الإداري" يعزل عشرات المنتخبين المغاربة بالجماعات الترابية (5.00)
تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)
مرشح لدخول "قصر المرادية" ينشُد فتح الحدود والحوار مع المملكة (5.00)
"مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل (5.00)
محاكمة شبكة "تجنيس إسرائيليين" تميط اللثام عن مواجهات ومفاجآت (5.00)
- قبلة قروية ليد إيفانكا ترامب تجلب عاصفة من التعليقات الفيسبوكية - (136)
- وحيد يكشف لائحة المنتخب .. غياب حمد الله وحارث وعودة العربي - (79)
- مرشح لدخول "قصر المرادية" ينشُد فتح الحدود والحوار مع المملكة - (62)
- البنك الدولي يقرض المغرب 300 مليون دولار لدعم مائة جماعة - (61)
- حارث "يسخر" من إبعاده عن لائحة منتخب "الأسود" - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أقراص مهلوسة توقع بشخصيْن في قبضة الأمن
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، اليوم الجمعة، شخصين يبلغان من العمر 39 و19 سنة على أنظار ممثل الحق العام بالدائرة القضائية سطات؛ للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.
مصادر هسبريس أفادت بأن توقيف المشتبه فيهما جاء بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهما، قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أنجزت عن حجز كمية من الأقراص المهلوسة تقارب 77 قرصا، فضلا عن مبالغ مهمّة من عائدات نشاطهما الممنوع.
وجرى الاستماع إلى المشتبه فيهما تمهيديا في محاضر قانونية، خلال فترة الحراسة النظرية، قبل تقديمهما أمام أنظار سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار القانون المناسب لأفعالهما المخالفة للقانون.