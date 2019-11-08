المخدرات توقع بتونسيتين في قبضة الأمن المغربي

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، مواطنتين من جنسية تونسية تبلغان من العمر 24 و27 سنة؛ للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أثناء استعدادهما للمغادرة على متن رحلة جوية متجهة إلى مطار تونس العاصمة، حيث أسفرت عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزتهما على 11 كيلوغراما و460 غراما من مخدر الشيرا كانت مدسوسة تحت ملابسهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الوطني أو الدولي.