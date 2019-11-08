إصابة سائحة بكسور في سقوط من مرتفع بأقشور

جمال سماحي من تطوان

تعرّضت سائحة أجنبية، صباح اليوم الجمعة، لحادث سقوط عرضي بالمتنزه الطبيعي "أقشور"، بقيادة "تلمبوط" التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون؛ وهو ما تسبب لها في كسور وإصابات متفاوتة الخطورة.

مصادر محلية متطابقة أوضحت أن السائحة، التي تحمل الجنسية البولونية، كانت في جولة رفقة مجموعة سياحية لاستكشاف المؤهلات الطبيعية لمنطقة أقشور، مضيفة أن قدميها تعثرتا بأحد المرتفعات، فسقطت بشكل مفاجئ على الصخور؛ وهو ما تسبب لها في كسر على مستوى العمود الفقري، وبعض الرضوض.

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان بأن المرفق الصحي المذكور استقبل، صباح اليوم، السائحة الأجنبية، قادمة إليه من مستشفى محمد الخامس بشفشاون، مؤكدا أنها ستخضع لعملية جراحية عاجلة.