24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:50
|13:16
|16:07
|18:33
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مزاد فريد من نوعه .. بيع "سلطعون" بـ46 ألف دولار
- باحثون يطورون التجسس على المكالمات في أوروبا
- "الفساد الإداري" يعزل عشرات المنتخبين المغاربة بالجماعات الترابية
- هكذا يواجه كبار السن نقص الفيتامينات والمعادن
- تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل
"الفساد الإداري" يعزل عشرات المنتخبين المغاربة بالجماعات الترابية (5.00)
تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)
مرشح لدخول "قصر المرادية" ينشُد فتح الحدود والحوار مع المملكة (5.00)
"مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل (5.00)
محاكمة شبكة "تجنيس إسرائيليين" تميط اللثام عن مواجهات ومفاجآت (5.00)
- البنك الدولي يقرض المغرب 300 مليون دولار لدعم مائة جماعة - (65)
- مرشح لدخول "قصر المرادية" ينشُد فتح الحدود والحوار مع المملكة - (63)
- موريتانيا: حان الوقت لإنهاء النزاع في الصحراء .. ولسنا متفرجين - (59)
- حارث "يسخر" من إبعاده عن لائحة منتخب "الأسود" - (49)
- والي بنك المغرب يُحذر من ضعف ادخار الأسر وارتفاع اكتناز المال - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إصابة سائحة بكسور في سقوط من مرتفع بأقشور
تعرّضت سائحة أجنبية، صباح اليوم الجمعة، لحادث سقوط عرضي بالمتنزه الطبيعي "أقشور"، بقيادة "تلمبوط" التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون؛ وهو ما تسبب لها في كسور وإصابات متفاوتة الخطورة.
مصادر محلية متطابقة أوضحت أن السائحة، التي تحمل الجنسية البولونية، كانت في جولة رفقة مجموعة سياحية لاستكشاف المؤهلات الطبيعية لمنطقة أقشور، مضيفة أن قدميها تعثرتا بأحد المرتفعات، فسقطت بشكل مفاجئ على الصخور؛ وهو ما تسبب لها في كسر على مستوى العمود الفقري، وبعض الرضوض.
وأفاد مصدر طبي بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان بأن المرفق الصحي المذكور استقبل، صباح اليوم، السائحة الأجنبية، قادمة إليه من مستشفى محمد الخامس بشفشاون، مؤكدا أنها ستخضع لعملية جراحية عاجلة.