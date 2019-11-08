24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:50
|13:16
|16:07
|18:33
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- باحثون يطورون التجسس على المكالمات في أوروبا
- "الفساد الإداري" يعزل عشرات المنتخبين المغاربة بالجماعات الترابية
- هكذا يواجه كبار السن نقص الفيتامينات والمعادن
- تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل
- هُوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء تشعل موجة احتجاجات في العالم
"الفساد الإداري" يعزل عشرات المنتخبين المغاربة بالجماعات الترابية (5.00)
تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)
"مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل (5.00)
نجلة الرئيس ترامب تتألق بالقفطان المغربي في مأدبة عشاء ملكية (5.00)
- موريتانيا: حان الوقت لإنهاء النزاع في الصحراء .. ولسنا متفرجين - (67)
- البنك الدولي يقرض المغرب 300 مليون دولار لدعم مائة جماعة - (66)
- "مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل - (40)
- عائلات المعتقلين تطلب تدخل الملك لإنقاذ حياة الزفزافي ورفاقه - (38)
- الجدل يرافق اعتداء متطرفين إسبان على قاصرين مغاربة بمدريد - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حجز 130 كيلوغراما من الشيرا بمعبر باب سبتة
تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، مساء أمس الخميس، من حجز 130 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر فرقة المراقبة، المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أخضعت سيارة رباعية الدفع مرقمة بإسبانيا كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة المحتلة إلى تفتيش دقيق؛ وهو ما أفضى إلى العثور على هذه الكمية من المخدرات.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الكمية من المخدرات كانت مدسوسة في مخابئ معدة على مستوى أرضية وصندوق السيارة، التي يقودها مغربي مقيم بإسبانيا.
وقد أحيل سائق السيارة والمحجوزات على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، من أجل مواصلة البحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.