حجز 130 كيلوغراما من الشيرا بمعبر باب سبتة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، مساء أمس الخميس، من حجز 130 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر فرقة المراقبة، المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أخضعت سيارة رباعية الدفع مرقمة بإسبانيا كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة المحتلة إلى تفتيش دقيق؛ وهو ما أفضى إلى العثور على هذه الكمية من المخدرات.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الكمية من المخدرات كانت مدسوسة في مخابئ معدة على مستوى أرضية وصندوق السيارة، التي يقودها مغربي مقيم بإسبانيا.

وقد أحيل سائق السيارة والمحجوزات على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، من أجل مواصلة البحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.