24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:5013:1616:0718:3319:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "الفساد الإداري" يعزل عشرات المنتخبين المغاربة بالجماعات الترابية (5.00)

  2. تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل (5.00)

  3. تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)

  4. "مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل (5.00)

  5. نجلة الرئيس ترامب تتألق بالقفطان المغربي في مأدبة عشاء ملكية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حجز 130 كيلوغراما من الشيرا بمعبر باب سبتة

حجز 130 كيلوغراما من الشيرا بمعبر باب سبتة

حجز 130 كيلوغراما من الشيرا بمعبر باب سبتة
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 نونبر 2019 - 21:08

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، مساء أمس الخميس، من حجز 130 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر فرقة المراقبة، المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أخضعت سيارة رباعية الدفع مرقمة بإسبانيا كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة المحتلة إلى تفتيش دقيق؛ وهو ما أفضى إلى العثور على هذه الكمية من المخدرات.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الكمية من المخدرات كانت مدسوسة في مخابئ معدة على مستوى أرضية وصندوق السيارة، التي يقودها مغربي مقيم بإسبانيا.

وقد أحيل سائق السيارة والمحجوزات على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، من أجل مواصلة البحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.