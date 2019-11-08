24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:50
|13:16
|16:07
|18:33
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مزاد فريد من نوعه .. بيع "سلطعون" بـ46 ألف دولار
- باحثون يطورون التجسس على المكالمات في أوروبا
- "الفساد الإداري" يعزل عشرات المنتخبين المغاربة بالجماعات الترابية
- هكذا يواجه كبار السن نقص الفيتامينات والمعادن
- تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل
"الفساد الإداري" يعزل عشرات المنتخبين المغاربة بالجماعات الترابية (5.00)
تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)
مرشح لدخول "قصر المرادية" ينشُد فتح الحدود والحوار مع المملكة (5.00)
"مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل (5.00)
محاكمة شبكة "تجنيس إسرائيليين" تميط اللثام عن مواجهات ومفاجآت (5.00)
- البنك الدولي يقرض المغرب 300 مليون دولار لدعم مائة جماعة - (65)
- مرشح لدخول "قصر المرادية" ينشُد فتح الحدود والحوار مع المملكة - (63)
- موريتانيا: حان الوقت لإنهاء النزاع في الصحراء .. ولسنا متفرجين - (59)
- حارث "يسخر" من إبعاده عن لائحة منتخب "الأسود" - (49)
- والي بنك المغرب يُحذر من ضعف ادخار الأسر وارتفاع اكتناز المال - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"محاربة المخدرات" توقف رئيس عصابة بمراكش
أوقفت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، مؤخرا، رئيس عصابة متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وخمسة من شركائه.
وأكد مصدر أمني أن التوقيف جاء نتيجة بحث قضائي أجرته عناصر الفرقة بشأن معلومة تفيد باستئناف أحد الأشخاص، المبحوث عنه على المستوى الوطني، لنشاطه المتمثل في ترويج المخدرات، موضحا أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة أكدت تزعم الشخص المعني لعصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة مراكش.
وأضاف أن عناصر الفرقة الأمنية سالفة الذكر نصبت كمينا أمنيا محكما وفرضت حراسة سرية على الأماكن التي يتردد عليها المشتبه به ومساعدوه؛ وهو ما مكنها، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، من إيقافه داخل محل سكناه بحي رياض العروس، بمعية خمسة من شركائه، من بينهم قاصر وشخص آخر مبحوث عنه وطنيا من أجل السرقة الموصوفة.
ومكنت إجراءات التفتيش المسطرية، المنجزة بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من حجز 175 قرصا مهلوسا وست صفائح من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي حوالي 640 غراما، وكذا حجز مجموعة من القطع الصغيرة لدى باقي الموقوفين وسلاحين أبيضين وهواتف محمولة ومبلغ مالي متحصل من بيع المخدرات.
وقد جرى الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت المراقبة، في حين وضع المشتبه بهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهم أمام العدالة، بينما سيظل البحث جاريا إلى غاية اعتقال أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في سياق هذه القضية.