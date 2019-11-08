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الرئيسية | حوادث | حادث انقلاب سيارة يصرع شخصا قرب طانطان

حادث انقلاب سيارة يصرع شخصا قرب طانطان

حادث انقلاب سيارة يصرع شخصا قرب طانطان
مصطفى البكار
الجمعة 08 نونبر 2019 - 19:30

توفي شخص وأصيب مرافقه في حادث انقلاب سيارة خفيفة وقعت على الطريق الوطنية الرابطة بين طانطان وجماعة الوطية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك (س، م)، الذي كان يشتغل قيد حياته مهنيا بسوق السمك بميناء الوطية، لقي مصرعه متأثرا بإصابات بليغة على مستوى الرأس؛ فيما نُقل المصاب نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بطانطان، قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت مصالح السلطات الإدارية وعناصر الدرك الملكي إلى المكان، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفتحت بحثا معمقا للوقوف على حيثيات الحادث تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حياة الجمعة 08 نونبر 2019 - 19:48
تعددت الأسباب والموت واحد هذه الموت التي تنتظرنا ماهذا أعددنا لها حتى نفوز بجنات عرضها السماوات والأرض.فهيا لنحيى حياة فيها رضاء رب العالمين اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه ووسع مدخله واكرم نزله آمين
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