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كُتّاب وآراء
حادث انقلاب سيارة يصرع شخصا قرب طانطان
توفي شخص وأصيب مرافقه في حادث انقلاب سيارة خفيفة وقعت على الطريق الوطنية الرابطة بين طانطان وجماعة الوطية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك (س، م)، الذي كان يشتغل قيد حياته مهنيا بسوق السمك بميناء الوطية، لقي مصرعه متأثرا بإصابات بليغة على مستوى الرأس؛ فيما نُقل المصاب نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بطانطان، قصد تلقي العلاجات الضرورية.
وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت مصالح السلطات الإدارية وعناصر الدرك الملكي إلى المكان، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفتحت بحثا معمقا للوقوف على حيثيات الحادث تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.