أمن القنيطرة ينهي ترويج زوجين للأقراص المخدرة

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، اليوم الجمعة، رجلا وزوجته يشتبه في تورطهما في الحيازة والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، اللذين كانا على متن سيارة مكتراة، بمنطقة سيدي علال البحراوي ضواحي مدينة الرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 3261 قرصا طبيا مخدرا، فضلا عن كمية من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في أنه من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي المتورطين المفترضين في ترويج هذه المواد المخدرة.