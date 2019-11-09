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كُتّاب وآراء
انتحار أربعيني شنقا يستنفر مصالح الدرك ببلفاع
فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع بضواحي اشتوكة آيت باها، تحقيقا أوليا حول انتحار شخص أربعيني، بعد أن قام بشنق نفسه بمنزل أسرته بدوار إمجاض التابع لجماعة إنشادن.
وإثر توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية والوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي إلى دوار إمجاض، حيث عُثر على جثة الضحية معلّقة بواسطة حبل.
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، فيما شرعت عناصر الدرك في الاستماع إلى أفراد أسرة المنتحر وجيرانه، قصد جمع ما يمكن من المعطيات التي ستساعد في توضيح سبب الانتحار.
وأوضح شهود عيان أن الضحية، وهو عازب، كان يُعاني اضطرابات نفسية، مشيرين إلى أنه اختفى عن الأنظار زوال اليوم، قبل أن يتم العثور عليه مشنوقا بمنزل أسرته.