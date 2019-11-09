24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل (5.00)

  2. تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)

  3. "مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل (5.00)

  4. أوالحاج .. العقل الخارق (5.00)

  5. معيار الفواحش الظهور والخفاء وليس الفضاء الخاص والعام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | انتحار أربعيني شنقا يستنفر مصالح الدرك ببلفاع

انتحار أربعيني شنقا يستنفر مصالح الدرك ببلفاع

انتحار أربعيني شنقا يستنفر مصالح الدرك ببلفاع
هسبريس من اشتوكة آيت باها
السبت 09 نونبر 2019 - 07:50

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع بضواحي اشتوكة آيت باها، تحقيقا أوليا حول انتحار شخص أربعيني، بعد أن قام بشنق نفسه بمنزل أسرته بدوار إمجاض التابع لجماعة إنشادن.

وإثر توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية والوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي إلى دوار إمجاض، حيث عُثر على جثة الضحية معلّقة بواسطة حبل.

وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، فيما شرعت عناصر الدرك في الاستماع إلى أفراد أسرة المنتحر وجيرانه، قصد جمع ما يمكن من المعطيات التي ستساعد في توضيح سبب الانتحار.

وأوضح شهود عيان أن الضحية، وهو عازب، كان يُعاني اضطرابات نفسية، مشيرين إلى أنه اختفى عن الأنظار زوال اليوم، قبل أن يتم العثور عليه مشنوقا بمنزل أسرته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.