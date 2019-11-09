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الرئيسية | حوادث | سرقة وكالات لتحويل الأموال تورّط خمسينيًّا بأكادير

سرقة وكالات لتحويل الأموال تورّط خمسينيًّا بأكادير

سرقة وكالات لتحويل الأموال تورّط خمسينيًّا بأكادير
هسبريس من الرباط
السبت 09 نونبر 2019 - 16:09

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقات من داخل وكالات لتحويل الأموال بمدينة أكادير وضواحيها.

وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت، في السادس من نونبر الجاري، إجراءات معاينة سرقات باستعمال مفاتيح مزورة استهدفت ثلاث وكالات لتحويل الأموال بمناطق أنزا وبنسركاو وتِكوين، ومكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 270 ألف درهم، قبل أن تقود التحريات والأبحاث إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي تبين أنه مستخدم سابق بهذه الوكالات.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.

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