ربّ أسرة ينهي حياته شنقا ضواحي مدينة سطات‎

إبراهيم الحافظون من سطات

وضع شاب ثلاثيني، مساء اليوم السبت، حدّا لحياته بواسطة حبل لفّه حول عنقه، بمسقط رأسه بدوار البصارة جماعة وقيادة بني يكرين نواحي مدينة سطات، في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي من قبل درك المركز الترابي كيسر.

الهالك "ح، ج"، المزداد سنة 1983 بدوار البصارة جماعة وقيادة بني يكرين دائرة سطات الجنوبية والمتزوج والأب لثلاثة أطفال، عثر عليه جثة هامدة معلّقة بحبل بمسقط رأسه. ويرجح أن تكون المضاعفات النفسية تقف وراء الانتحار، في انتظار نتائج البحث والتشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وانتقل أفراد من الدرك الملكي بالمركز الترابي كيسر سرية وجهوية سطات، مرفقين بممثل عن السلطات المحلية بقيادة بني يكرين، إلى دوار البصارة، حيث عاينوا جثة الهالك، قبل توجيهها نحو قسم الأموات بسطات قصد التشريح لفائدة البحث القضائي، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات.