السرقة تجرّ ذوي سوابق إلى القضاء بابن سليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن سليمان شخصين، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلّق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وشراء مسروق.

مصالح الأمن كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية على خلفية تسجيل شكايات بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وهو ما مكّن من تشخيص هوية المشتبه بضلوعه في هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.

استمرار الأبحاث والتحريات، المقرونة بعمليات تفتيش، أسفر عن توقيف شخص ثان يشتبه بتورّطه في شراء المسروقات، مع حجز هواتف نقالة ومبالغ مالية يشتبه بكونها من عائدات السرقة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل عرضهما على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهما.