شغيلة تسطّر برنامج احتجاج بمطار محمد الخامس

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الموحد لعمال وعاملات شركات الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس الدولي عزمه خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، تنديدا بما اعتبره "مواصلة إدارة الشركة الطرد والتنقيلات التعسفية ومحاربة العمل النقابي داخل مطار محمد الخامس".

وجاء في بيان، توصلت به الجريدة، أن "المكتب الموحد لعمال وعاملات الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس (-GPI OPPUS.RH-TECTRA -ATLAS SERVAIR) عقد اجتماعا بالمقر المركزي الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، بحضور أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد وأعضاء المكتب الوطني، تدارسوا خلاله أوضاع العاملين والعاملات بمطار محمد الخامس".

وأشار البيان إلى أن "أوضاع العاملين أصبحت تتسم بالتدهور والاستياء جراء مواصلة الطرد والتنقيلات التعسفية المتخذة في حق العاملين، وعلى رأسهم الممثلون النقابيون (أكثر من 200 عاملة وعامل مطرود) بـ OPPUS.RH-TECTRA -ATLAS SERVAIR-GPI، التابعون لشركة الخطوط الملكية المغربية لا لشيء سوى مطالبتهم باحترام الحق والحريات النقابية والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ضد الميثاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 25 يونيو الماضي بمقر عمالة إقليم النواصر".

وأوضح المصدر ذاته أنه "أمام التجاهل التام واستمرار إدارة الشركة في تعاملها السلبي مع الحقوق والمطالب التي يحتج عليها العمال والعاملات من خلال إغلاق باب الحوار الجاد والمسؤول والاستمرار في التعنت والجبروت، تحديا للدستور وللقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، قرر المكتب الموحد خوض سلسلة من المبادرات النضالية على شكل وقفات احتاجيه كخطوة نضالية أولى ابتداء من يوم الأربعاء القادم بكل من إدارة الخطوط الملكية المغربية، وعمالة إقليم النواصر، وعمالة مقاطعات أنفا، ومطار محمد الخامس".

وحمّل البيان إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية وشركتي "رام هاندلينغ" و"أطلس سيرفر" مسؤولية "تفاقم الاحتقان الاجتماعي وتدهور الأوضاع الاجتماعية داخل مطار محمد الخامس الدولي"، مضيفا "وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة، وعلى رأسها إرجاع جميع المطرودين إلى عملهم، سنقوم بمختلف الخطوات النضالية المشروعة".

وفي ختام بيانه أهاب المكتب الموحد لعمال وعاملات شركات الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس الدولي "بجميع العمال والعاملات التعبئة والتحسيس ومواصلة النضال والتحلي باليقظة ووحدة الصف، والمشاركة الوازنة والمكثفة في الوقفات الاحتجاجية التي قررها المكتب النقابي".