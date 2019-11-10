النيران تلتهم "سوق دالاس" للمتلاشيات في البيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

استفاقت ساكنة الحي الحسني بالدار البيضاء، اليوم الأحد، على وقع دوي انفجار قنينات غاز وحريق مهول شب في سوق "دالاس"، الشهير ببيع الخردة والمتلاشيات والملابس المستعملة ومحلات بيع قطع غيار السيارات.

واندلعت النيران بشكل مفاجئ في الساعة الخامسة صباحا، حيث شبت في السوق لتنتقل إلى أجزاء كبيرة منه، ما أفزع الساكنة المجاورة وأيقظها من نومها.

وتسببت النيران الكثيفة التي شبت في السوق الشعبي بالحي الحسني في انفجار عدد من قنينات الغاز، ما خلف رعبا في صفوف المواطنين الذين خرجوا لاستكشاف الأمر؛ ناهيك عن اضطرار البعض بسبب كثافة الدخان والاختناق إلى مغادرة منازلهم.

واستنفر الحريق المهول مختلف السلطات المحلية بالحي الحسني، حيث حلت على الفور عاملة مقاطعات الحي الحسني خديجة بنشويخ، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية التي عملت على إخماد النيران.

وفِي وقت لم يخلف الحريق خسائر بشرية، رغم كون بعض المشردين يتخذون من السوق الشهير مأوى لهم، فإن الأضرار المادية الناتجة عن النيران كبيرة، بالنظر إلى كونها طالت أيضا متلاشيات السيارات.

وفتحت السلطات الأمنية التي حلت بدورها بالمكان تحقيقا في أسباب هذا الحريق، والتي تظل مجهولة إلى حدود الساعة رغم كون الشكوك تتجه صوب المشردين الذين يتخذون من السوق مأوى لهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها سوق "دالاس" للحريق، إذ سبق أن أتت النيران على المحلات العشوائية المشيدة بالقصدير والخشب، ما يجعل المكان معرضا في كل مرة للحريق ويشكل خطرا على المواطنين المجاورين، له بالنظر إلى تواجد قنينات الغاز بهذه المحلات وغيرها من السلع القابلة للانفجار.

وتعاني ساكنة الحي الحسني المتواجدة بالقرب من سوق دالاس مشاكل يومية بسبب الفوضى التي تطبع المكان، ناهيك عن كونه ساهم بشكل كبير في تشويه معالم المنطقة.