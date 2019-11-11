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الغموض يلف العثور على جثة شاب مغربي ببلجيكا
الاثنين 11 نونبر 2019 - 10:21
لفظت مياه نهر ببلجيكا جثة شاب، في العشرينات من عمره، يتحدر من منطقة تقاجوين في جماعة سيدي يحيى أيوسف بقيادة تونفيت من إقليم ميدلت.
ووفق مصدر من المنطقة فإن الأمر يتعلق بـ"ي- أ" الذي وجدته السلطات البلجيكية جثة هامدة على ضفة النهر، بينما ظروف الوفاة ما تزال غامضة.
وتابع المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، بأن خبر وفاة الشاب نزل على أسرته وأقربائه كالصاعقة، وخلف حزنا كبيرا في نفوس من يعرفونه عن قرب، نظرا لدماثة خلقه.