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الرئيسية | حوادث | وعكة على متن طائرة تنهي حياة مغربي بالقاهرة‎

وعكة على متن طائرة تنهي حياة مغربي بالقاهرة‎

وعكة على متن طائرة تنهي حياة مغربي بالقاهرة‎
هسبريس من الرباط
الأحد 10 نونبر 2019 - 18:10

تسببت أزمة صحية تعرض لها مواطن مغربي على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية التركية، قبل عشرة أيام، في وفاته، اليوم الأحد، بأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

سفارة المملكة المغربية بالقاهرة أوردت أن المسافر المغربي توفي بعد أيام من دخوله أحد مستشفيات مدينة مصر الجديدة، إثر أزمة صحية حادة ألمت به على متن رحلة جوية قادمة من المدينة المنورة ومتوجهة إلى المغرب، كانت تؤمنها طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، توقفت اضطراريا بمطار القاهرة الدولي لإسعاف المعني.

التمثيلية الدبلوماسية للمملكة المغربية بالقاهرة أخبرت أن الراحل ظل في غيبوبة حتى وافته المنية اليوم بغرفة العناية المركزة، معلنة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ستتكفل بنقل جثمانه إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.

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